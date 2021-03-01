السيسي يوفد مندوبا للتعزية في حرم ”صوفي أبو طالب”

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء رمزي بسيوني؛ لتشييع جنازة حرم الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.

وكانت توفيت السبت الماضي، وافية أحمد العطيفي، أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس الجمهورية المؤقت السابق، عن عمر يناهز الـ 80 عاما.

وشيعت الجنازة عقب صلاة عصر يوم السبت، بقرية أبوطالب مركز طامية بمحافظة الفيوم، ويدفن جثمان الفقيدة بمثواها الأخير بمقابر العائلة.