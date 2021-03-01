أبو الغيط: تصعيد مليشيا الحوثي جزء من أجندة إيرانية متهورة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن تصعيد مليشيات الحوثي لعملياتها وهجماتها على محافظة مأرب اليمنية منذ مطلع الشهر الماضي يأتي، حتماً، في إطار أجندة إيرانية متهورة تستخدم اليمن كورقة تفاوض سياسية من دون أي اعتبار للتبعات الخطيرة على حياة السكان المدنيين.
وأدان أبو الغيط، بأشد العبارات، التصعيد الذي تمارسه جماعة الحوثي، بما في ذلك استهدافها العاصمة السعودية "الرياض" السبت الماضي بصاروخ باليستي نجحت القوات السعودية في اعتراضه وتدميره.
وأعرب الأمين العام عن كامل التضامن مع المملكة العربية السعودية في أي إجراءات تتخذها للدفاع عن إقليمها وسلامة سكانها، مؤكداً ثقته في قدرتها على التصدي لهذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين.
وشدد على أن جماعة الحوثي تتحمل المسئولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني في اليمن إلى حد يقترب بالسكان من المجاعة.
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