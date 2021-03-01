الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية. وفي سياق متصل قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تحديات جائحة كورونا لن تثنينا عن النهوض بأجندتنا الأفريقية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية. على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.