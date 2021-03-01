السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة حرم رئيس مجلس الشعب الأسبق

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء رمزي بسيوني؛ لتشييع جنازة حرم المرحوم الأستاذ الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.

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