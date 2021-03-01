وزير القوى العاملة: تسليم 5818 عاملا غير منتظم وثيقة تأمين تكافلي بسوهاج

أناب محمد سعفان وزير القوى العاملة، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج في تسليم 5818 عاملا غير منتظم وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية وتغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي، من المسجلين بمديرية القوى العاملة بسوهاج.

وتحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية،وذلك بحضور أحمد سامي نائب المحافظ سوهاج، واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة،والدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية، وأعضاء مجلس النواب،والقيادات التنفيذية بالمحافظة والعاملين بالمديرية.

وقال وزير القوي العاملة في رسالة وجهها للحضور: إن تسليم هذه الوثيقة جاء بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية المعنية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، ووضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة ، كاشفا عن أنه يجري حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة علي مستوى كافة المشروعات القومية علي مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصرهم وتسجيلهم لرعايتهم صحيًا واجتماعيا وتأمينيًا.

وقدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة سوهاج ، على هذا الجهد الطيب ، طالبًا منهم مزيد من الجهد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة ، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم.

من جانبه وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الشكر والتقدير للوزير ، على توجيهاته لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولها بالحماية والرعاية لدعم الاقتصاد القومي، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي واستكمالا لما بدأته الوزارة من مبادرات لحماية تلك الفئة في كافة نواحي حياتهم .

وقال محافظ سوهاج إننا نسلم اليوم 5818 وثيقة التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة بقيمة 100 ألف جنيه للوثيقة الواحدة، وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وشركة مصر للتأمين، تم إصدارها للعمالة غير المنتظمة والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، حيث تغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي.

وأكد محافظ سوهاج اهتمام القيادة السياسية والدولة بالمواطن المصري وتوفير كافة سبل الرعاية له، وخاصة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، معربا عن تقديره لدور وزارة القوى العاملة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحمايتهم، مؤكدًا أن العامل المصري يمثل ثروة بشرية تعتمد عليها الدولة في مخططات البناء والتنمية، لافتا إلى ضرورة أن يشعر العامل أثناء تأدية عمله بالأمان والاطمئنان على مستقبله ومستقبل أسرته .

وكشف محافظ سوهاج عن زيادة عدد العمالة غير المنتظمة بسوهاج خلال العام الماضي فقط من 1300 عامل الي 8000 عامل نتيجة كم المشروعات الضخمة التي وفرتها الدولة في كافة القطاعات في الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة العدد ومضاعفته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لوجود العديد من المبادرات العملاقة مثل " تطوير الريف المصري"، و"حياة كريمة"، وبرنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر"، مؤكدا أنه سيتم رعاية جميع فئات العمالة غير المنتظمة ،ولن يقتصر الأمر على عمال المقاولات فقط بل سيمتد لـعمال الصيد ، والمحاجر، والزراعة، وكافة أشكال العمالة غير المنتظمة .

وفي نفس السياق استعرض الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية ما قامت به المديرية من أغسطس 2019 من بدء تطبيق اللائحة الجديدة للعمالة غير المنتظمة حتي فبراير 2021 ، مشيرًا إلي أنه تم تقديم الرعاية الصحية المجانية من كشف طبي وصرف الأدوية لـ 6252 عاملا بمبلغ 634 ألفا و382 جنيها، والرعاية الاجتماعية لـ 1201 عامل بمبلغ 2 مليون و 458 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه تم صرف المنح الدورية الأربعة "عيد العمال ، وعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك ، والمولد النبوى الشريف" لـ نحو 19 ألفا و703 عمال بمبلغ 6 ملايين و566 ألفا و900 جنيه، فضلا عن عمل 1350 شهادة أمان بقيمة 500 جنيه لـ 1350عاملا غير منتظم من المسجلين بالمديرية تصرف في حالة الوفاة مبلغ 10 آلاف جنيه.بالإضافة ميكنة العمل بالكامل داخل إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية وربطها إلكترونيا بالمنظومة الإلكترونية بالوزارة ضمن خطة التحول الرقمي.

وكان مدير المديرية قد نقل في مستهل كلمته شكر وتحيات وزير القوي العاملة لمحافظ سوهاج علي رعايته احتفالية تسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة ، فضلا عن الجهود التي تبذلها المحافظة لخدمة أبناء سوهاج والتي أصبحت واقعا ملموسا يشعر به الجميع .

وفي ختام الاحتفالية أهدي الدكتور هشام أبو زيد درع المديرية لمحافظ سوهاج .