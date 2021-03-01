مصر الخير: إطلاق سهم فك كرب الغارمين يبدأ من500 جنيه لسداد ديون 10 أشخاص

أعلنت سهير عوض ،مدير برنامج الغارمين بمؤسسة "مصر الخير"، أن برنامج الغارمين أطلق سهم بقيمة تبدأ من ٥٠٠ جنيه يمثل جزء من سداد ديون الغارمين حتي يستطيع الجميع التكاتف الاجتماعي في سداد ديون الغارمين والغارمات من خلال المشاركة والتي تعد مصرفا من مصارف الزكاة ، ويمكن لأى شخص أو أكثر أو أى جهة تريد التبرع شراء أكثر من سهم للقيام بعمل حزمة اجتماعية شاملة لأسر الغارمين تبدأ بسداد الديون وفك الكرب ثم المساعدات الإنسانية وأيضا التمكين الاقتصادي من خلال توفير عمل مناسب لتلك الأسر .

وأضافت مدير برنامج الغارمين أنه نظرا للإقبال الكبير والمنقطع النظير والمشاركة الكبيرة للفنانين والإعلاميين والرياضيين فى حملة "خلاويص..؟..لسه"وسرعة استجابتهم للحملة جعلتنا نزيد عدد الغارمات المقرر سداد ديونهن فى عيد الأم هذا العام ونضاعفه إلى 2000 غارمة بدلا من 1000 غارمة فقط فى هذه المناسبة .

وأوضحت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير ، فى تصريحات لها أنه لا يتوقف الأمر عند خروج الأم الغارمة من السجن أو سداد ديونها فقط وإنما نقوم أيضا بعمل مشروع تمكين إقتصادى لها حتى لا نتركها تعود للسجن مرة أخرى ونقوم بعمل لم شمل للأسرة .

وأشارت سهير عوض إلى أن حملة "خلاويص..؟..لسه" حكاية جديدة وحملة كبيرة للغارمات ، وفى كل عام نقوم بسداد ديون ألف غارمة بمناسبة عيد الأم وهذا العام تم مضاعفة العدد ليصبح ألفين غارمة هو العدد المستهدف للحملة هذا العام خلال الاحتفال بعيد الأم .

وقالت مدير برنامج الغارمين أنه على مدى 11 سنة تم إخراج 80 ألف غارم وغارمة من السجون وسداد كافة ديونهم ..وهذا العام نعمل منذ بدايته على إخراج 10 آلاف غارم وغارمة من السجون وسداد ديونهم من بينهم 2000 غارمة من خلال حملة "خلاويص..؟..لسه" حتى نتمكن من إخراجهن وسداد ديونهن فى عيد الأم القادم ..وإن شاء الله قبل انتهاء العام الجارى نكون قد تمكنا من سداد ديون وإخراج 10 آلاف غارم وغارمة من السجون ..من خلال تحديد سهم للمشاركة فى الحملة بقيمة 500 جنيه للسهم .

وأوضحت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة "مصر الخير" أنه مع جائحة كورونا وفى ظل التأثيرات الكبيرة للجائحة زاد عدد الغارمين والغارمات بسبب فقدان العمل او عدم التمكن للخروج للعمل بسبب المرض و انتشار الجائحة .

وقالت سهير عوض ،مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أن الهدف من إطلاق حملة "خلاويص..؟..لسه" هو تحقيق التكاتف المجتمعى والمشاركة المجتمعية الكبيرة من مختلف فئات وأطياف المجتمع لسداد ديون 2000 غارمة حتى تستطعن استكمال المسيرة مع أسرهن .

وأضافت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير ، أنه وصل عدد النجوم والمشاهير المشاركون فى الحملة حتى الآن نحو 60 فنانا ونجما من مختلف المجالات حيث شارك عدد من النجوم الإعلاميين والمشاهير فى الحملة بشكل كبير، وشارك الفنان الكوميدى الكبير محمد هنيدى فى الحملة كما نشرت الفنانة "ليلى علوى" صورتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، صورتها وهي تضع يديها على أعينها مع إضافة الهاشتاج "خلاويص..؟..لسه"، وشاركتها مع كل من النجمة إلهام شاهين والفنان شريف منير والفنان مدحت صالح والمطرب هشام عباس، لمشاركتهم في الحملة .

كما شاركت الإعلامية شيريهان أبو الحسن في الحملة ونشرت صورتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لدعم ومساعدة الغارمات، وسرعان ما شاركت ايضًا المذيعة مفيدة شيحه في الحملة ومن ثم الفنانة بدرية طبلة، بالإضافة إلى النجم سيد معوض ،لاعب النادي الأهلي الأسبق .

كما انضم عددا جديدا من الفنانين والمشاهير لحملة " مصر الخير" وضمت قائمة الفنانين والنجوم ومشاهير المجتمع الجدد الذين انضموا لحملة " خلاويص..؟..لسه.." كل من : الفنانة صابرين ، وشريف رمزى،وطارق علام، وبوسي شلبي ، وصفاء جلال ، ولقاء سويدان ، ورولا خرسا ، وشريف مدكور ، ولمياء فهمي ، وشيرين حمدي ،وياسمين الخطيب ، ورحمة خالد ، وعلاء الشربيني ، وإبراهيم مدكور ،وباهر النويهي..وغيرهم من نجوم المجتمع .

وسار العديد من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا المختلفة، على خطي النجوم والمشاهير والإعلاميين، وقاموا بتصوير نفس الصور التى التقطها النجوم ونشرها عبر حساباتهم المختلفة، للمشاركة في الحملة .

ويتزايد أعداد الفنانين ومشاهير المجتمع يوم بعد يوم للمشاركة فى حملة "مصر الخير" لسداد ديون الغارمات ..ومازالت المشاركة في اللعبة مستمرة لانضمام مزيد من النجوم والشخصيات العامة بالمجتمع لتحقيق التكاتف المجتمعى فى سداد ديون 2000 غارمة .