مصر الخير: نستهدف سداد ديون 10 آلاف غارم وغارمة خلال 2021

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه يمكن لأى شخص أو أكثر، أو أى جهة تريد التبرع شراء أكثر من سهم، للقيام بعمل حزمة اجتماعية شاملة لأسر الغارمين تبدأ بسداد الديون وفك الكرب ثم المساعدات الإنسانية وأيضا التمكين الاقتصادى من خلال توفير عمل مناسب لتلك الأسر.

وأضافت مدير برنامج الغارمين أنه نظرا للإقبال الكبير والمنقطع النظير والمشاركة الكبيرة للفنانين والإعلاميين والرياضيين فى حملة "خلاويص..؟..لسه" وسرعة استجابتهم للحملة جعلتنا نزيد عدد الغارمات المقرر سداد ديونهن فى عيد الأم هذا العام ونضاعفه إلى 2.000 غارمة بدلا من 1.000 غارمة فقط فى هذه المناسبة.

وأوضحت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، فى تصريحات لها، أن الأمر لا يتوقف عند خروج الأم الغارمة من السجن أو سداد ديونها فقط، وإنما يتم عمل مشروع تمكين اقتصادى لها حتى لا نتركها تعود للسجن مرة أخرى.

وأشارت سهير عوض إلى أن حملة "خلاويص..؟.. لسه" حكاية جديدة وحملة كبيرة للغارمات، وفى كل عام نقوم بسداد ديون 1000 غارمة بمناسبة عيد الأم وهذا العام تم مضاعفة العدد ليصبح 2.000 غارمة.

وقالت مدير برنامج الغارمين أنه على مدى 11 سنة تم إخراج 80 ألف غارم وغارمة من السجون وسداد كافة ديونهم، وهذا العام نعمل منذ بدايته على إخراج 10 آلاف غارم وغارمة من السجون وسداد ديونهم من بينهم 2.000 غارمة من خلال حملة "خلاويص..؟..لسه"، حتى نتمكن من إخراجهن وسداد ديونهن فى عيد الأم القادم، متابعة: "إن شاء الله قبل انتهاء العام الجارى نكون قد تمكنا من سداد ديون وإخراج 10 آلاف غارم وغارمة من السجون.. من خلال تحديد سهم للمشاركة فى الحملة بقيمة 500 جنيه للسهم".

وأوضحت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة "مصر الخير"، أنه مع جائحة كورونا وفى ظل التأثيرات الكبيرة للجائحة زاد عدد الغارمين والغارمات بسبب فقدان العمل أو عدم التمكن للخروج للعمل بسبب المرض وانتشار الجائحة.

وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن الهدف من إطلاق حملة "خلاويص..؟..لسه" هو تحقيق التكاتف المجتمعى والمشاركة المجتمعية الكبيرة من مختلف فئات وأطياف المجتمع لسداد ديون 2.000 غارمة حتى تستطعن استكمال المسيرة مع أسرهن.

وأضافت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير ، أنه وصل عدد النجوم والمشاهير الذين شاركوا فى الحملة حتى الآن نحو 60 فنانا، من مختلف المجالات، أبرزهم الكوميدى الكبير محمد هنيدى، كما نشرت الفنانة "ليلى علوى" صورتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، صورتها وهى تضع يديها على أعينها مع إضافة الهاشتاج "خلاويص..؟..لسه"، وشاركتها مع كل من النجمة إلهام شاهين والفنان شريف منير والفنان مدحت صالح والمطرب هشام عباس، لمشاركتهم فى الحملة.

كما شاركت الإعلامية شيريهان أبو الحسن فى الحملة ونشرت صورتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لدعم ومساعدة الغارمات، وسرعان ما شاركت أيضاً المذيعة مفيدة شيحة فى الحملة ومن ثم الفنانة بدرية طبلة، بالإضافة إلى النجم سيد معوض ،لاعب النادى الأهلى الأسبق.

إضافة إلى ذلك انضم لحملة "خلاويص..؟..لسه.." مجموعة من النجوم المشاهير، منهم: صابرين، وشريف رمزى، وطارق علام، وبوسى شلبى، وصفاء جلال، ولقاء سويدان، ورولا خرسا، وشريف مدكور، ولمياء فهمى، وشيرين حمدى، وياسمين الخطيب، ورحمة خالد، وعلاء الشربينى، وإبراهيم مدكور، وباهر النويهى، وغيرهم