فيديوجراف- شروط جائزة المبدع الصغير برعاية قرينة الرئيس

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أمس الأحد، تدشين جائزة الدولة للمبدع الصغير فى دورتها الأولى للعام الجارى 2021، والتى يديرها المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية.





وتعد الجائزة الأولى من نوعها فى مصر، حيث تهدف للنهوض بالفنون والآداب واكتشاف المواهب. ومن شروط جائزة الدولة للمبدع الصغير، أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره، وألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة 18 سنة ميلادية. وشلمت الشروط: ألا يكون المتقدم قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة، وأن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عاما كمستوى أول، ومن فوق 12 حتى 18 عاما كمستوى ثان.

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