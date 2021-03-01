التضامن: الرئيس السيسى وجه بدعم وتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعى ودعمها تمويلياً وفنياً، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التى تستدعى التدخل الفورى، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية فى هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالى للمشاركة فى الأعمال التطوعية الخيرية.





وأضافت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المبادرة تهدف لتقديم الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات تهدد حياتهم وأمنهم والتى تستدعى التدخل الفورى، وضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، مشيرة إلى أن منطق تطوير آلية «الإسعاف الاجتماعى» يعود لعدم الوصول إلى بعض الحالات المُلحة والتى تستدعي التدخل الفورى، بالإضافة إلى أهمية استخدام وسائل الإعلام الاجتماعى بشكل عادل وتعزيز فرص استثماره من أجل المصلحة العامة، والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعى والتعرف على ظواهر اجتماعية متنوعة.

وأوضحت نيفين القباج، أن هناك طاقات شبابية وأفكار إبداعية واستعداد عال للتطوع والمشاركة فى الخير، سيتم منحهم فرصة، كما أنها تتسق مع السياسة العامة للدولة نحو توفير فرص الحياة الكريمة للمواطن المصرى، فضلًا عن تكامل جهود الدولة المصرية بكياناتها المختلفة وسرعة التواصل من خلال الربط الشبكى.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن مبادرة «الإسعاف الاجتماعى» تستهدف الأشخاص فاقدى الرعاية (الأيتام أو المسنين بلا عائل)، والأسر التى لديها أكثر من ابن/ ابنة من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى الفئات الفقيرة أصحاب الأمراض المستعصية (داء الفيل، ضمور العضلات وغيرها)، والفتيات اللاتى يتعرضن للابتزاز أو لخطر التحرش أو الاتجار بالبشر، وكذلك أطفال الأم أو الأب المتعاطين للمخدرات بشكل يهدد سلامة الأطفال، وحالات المشكلات النفسية التى تشكل خطرا على أفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن فريق عمل الإسعاف الاجتماعى سيتضمن فريقا للإدارة المركزية يضم: (مدير، مسئول مالى وإدارى، مسئول إعلام اجتماعى للرصد وتعبئة الموارد، 3 مسئولين إقليميين)، كما سيتم تدشين خط ساخن مُتاح بوزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى فرق غرف العمليات لكل إقليم من الأقاليم الثلاث (2 مشرف العمليات + متطوعين)، وفرق الاستجابة والعمل الميدانى لكل سيارة إسعاف اجتماعى (سائق + 1 مدير الحالة + 1 مسعف طبى)، وفريق المتطوعين المساعد (من شباب مصر موزعين على النطاق الجغرافى للمبادرة).

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصرى ستتولى التنسيق والتنفيذ، كما هناك تعاون مع عدة جهات شريكة فى تقديم الخدمة منها: «مديريات الصحة والسكان، هيئة الإسعاف، الأمانة العامة للصحة النفسية، مديريات التضامن الاجتماعى، مكاتب السادة المحافظين، الجمعيات الأهلية»، كما سيتم تلقى البلاغات من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والخط الساخن والتطبيق الإلكترونى بوزارة التضامن الاجتماعى، مشيرة إلى أن المبادرة تشهد دعما من عدة جهات منها صندوق "تحيا مصر" والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمتبرعين، وكذلك تشهد تعاونا مع وزارة الداخلية، والمتطوعين ونشطاء الإعلام الاجتماعى.

وأوضحت نيفين القباج أن هناك آليات عدة لعمل الإسعاف الاجتماعى منها: «منصة إلكترونية - خط ساخن - رصد الحالة أو الإبلاغ عنها – فرق استجابة ونقل الحالة - دراسة الحالة المتكاملة للحالات المبلغ عنها - توثيق الحالات على قواعد البيانات المركزية - التنسيق مع الجهات المقدمة للخدمة - متابعة الحالات أو غلق الملف»، مشددة على أن هناك فريق عمل متكامل ومؤهل وآليات رصد لتنفيذ المبادرة، بالإضافة إلى وجود سيارات ومعدات متكاملة وجاهزة للاستخدام، فضلًا عن أدوات العمل الفنية «نماذج الابلاغ – نماذج الإحالة – نماذج الرصد الميدانى والتشخيص - ملف الحالة»، وآلية تنسيق بين الأطراف المعنية مع تطوير ربط شبكى تدريجياً، ووجود مواد دعاية وإعلام تناسب كافة الفئات المجتمعية وقادرة على تعبئة المجتمع والموارد، كما سيكون هناك إطار متابعة سهل الاستخدام، ومؤشرات رصد ومعايير تأمين وجودة الخدمات.