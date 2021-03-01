الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتشكيل هيئة أوقاف «الكاثوليكية والإنجيلية»

جدة - نرمين السيد - وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن فلسفة القانون تهدف إلى ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كلها فى إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها.

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