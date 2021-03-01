الرئيس السيسي يطالب بتوفير لقاح كورونا لأفريقيا بشكل أكثر إنصافا وعدلا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العالم يشهد ظروف استثنائية فى ظل تفشى جائحة كورونا، مشددا على أن رؤية مصر تعتمد على أن التضامن الدولى أمر ملح حتى تخرج منها الإنسانية من هذه الأزمة فى أمن وسلام.
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح الدورة الثانية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة: "على الرغم من الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الجائحة فإن المرحلة الراهنة جاءت بتحديات جديدة توفير اللقاح اللازم للشعوب، مؤكدا أن المطلب الأفريقى بضرورة توفيره بشكل أكثر انصافا وعدلا تلبية لمطالب شعوب قارتنا".
واختتم الرئيس السيسى: "نأمل لقاء فعالى قريب بعد طوينا صفحة الوباء وجها لوجها.. وأن نعقد الدورة القادمة فى أسوان أرض الحضارة والتاريخ".
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