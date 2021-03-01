تعرف على ضوابط قطاع المعاهد الأزهرية لتصحيح امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية

أقرر قطاع المعاهد الأزهرية عدة ضوابط لتصحيح ورقة إمتحان طلاب المرحلة الابتدائية التى اختتمت اليوم الاثنين.

وطالب قطاع المعاهد من المصصحين داخل الكنترول ضرورة وضع فى الإعتبار مراعاة الاهتمام بعملية التصحيح لمواد الفصل الدارسى الأول، في ضوء الورقة المجمعمة لأكثر من مادة فى ورقة واحدة لصفوف النقل وللشهادة الإبتدائية والإعدادية وضرورة تطبيق عدة معاير لابد من مراعتها عند التصحيح كالتالى:

1- لا يجوز على الاطلاق أن ينفرد مصصحح واحد بورقة إجابة بها أكثر من مادة تتاسب أعداد اللجنة مع عدد الأسئلة بالروقة ، ويلتزم كل مصحح بالتوقيع أمام درجة سؤاله .

2- ويقوم المراجع العددى بتسطير جدول على المرآة به خانات مناسبة لعدد الأسئلة ليقوم مصصح السؤلال بتسجيل درجات اجابة سؤالة من الجدول الجديد ويقوم المراجع العددى بتجميع درجات كل سوؤال من داخل ورقة الاجابة وتجمع درجات الأسئلة كاملة أى مجمموع الكلى وعلى المراجع العددى أن يقوم بتجميع درجات 100 درجة فقط

3- المراجع الفنى يقوم المراجع الفنى لكل تخصص بمراجعة مادة تخصصة فى جميع مراكز التصحيح وان كان التصحيح فى مركز تصحيح بمراجعة مادة تخصصة فى جميع مراكز التصحيح ان كان التصحيح فى مركز تصحيح الشهادتين الإبتدائية أو الاعدادية أو داخل كنترول النقل بالمعهد فى المراحل الثلاث .

4- على جميع رؤساء الكنترولات بالمعاهد التأكد من كل مادة فى الورقة الواحدة تمت مراجعها فنيا وفى حالة وجود مادة غير مراجعة فنيا يستدعى المراجع الفنى المسئؤل عن المادة ويقوم بالمراجعة الفنية للأوراق وعلى الكنترول عدم رصد أى مادة إلا بعد المراجعة الفنية والعددية .

وانطلقت امتحانات النقل والشهادة الابتدائية السبت الماضى 27 فبراير حيث ادة الطلاب امتحانات النقل للفصل الرابع والخامس للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية واختتمت اليوم يواصل امتحانات النقل الاعدادى للفصل الدارسى الأول.