تقدم حزب مستقبل وطن، بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد كلا من إبراهيم عيسى والسيد رئيس مجلس إدارة قناة القاهرة والناس، حول ما تضمنته حلقة برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة القاهرة والناس يوم 24 فبراير 2021، مما يعتبره الحزب تجاوزات في حق الحزب وقياداته.
وتلقى المجلس شكوى أخرى من النائب الدكتور شوقي العناني حول نفس الموضوع، مرفقًا به أسطوانة مدمجة للحلقة.
وقرر المجلس دراسة الشكاوى والتحقق مما ورد فيهما، واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستقبل وطن يتقدم بشكوى للأعلى للإعلام ضد إبراهيم عيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.