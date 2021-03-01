مستقبل وطن يتقدم بشكوى للأعلى للإعلام ضد إبراهيم عيسى

تقدم حزب مستقبل وطن، بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد كلا من إبراهيم عيسى والسيد رئيس مجلس إدارة قناة القاهرة والناس، حول ما تضمنته حلقة برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة القاهرة والناس يوم 24 فبراير 2021، مما يعتبره الحزب تجاوزات في حق الحزب وقياداته.

وتلقى المجلس شكوى أخرى من النائب الدكتور شوقي العناني حول نفس الموضوع، مرفقًا به أسطوانة مدمجة للحلقة.

وقرر المجلس دراسة الشكاوى والتحقق مما ورد فيهما، واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.