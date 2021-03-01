البرلمان يقر اتفاقية المساعدة لتنفيذ مدينة الروبيكى

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين الحكومة والحكومة الإيطالية بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود" الموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/11/2020.





وتمثل الاتفاقية أهمية فى تعزيز تحقيق الأبعاد الاستيراتيجية لتطوير صناعة الجلود فى مدينة الروبيكى للجلود من خلال استخدام المعدات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى تحديث هذه الصناعة والتخلص من العشوائيات والقضاء على التلوث الناتج عن الصرف الصناعى فى الشوارع والنيل وزيادة معدل النمو بقطاع الجلود وتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير والاستفادة من الخبرات الإيطالية الرائدة والمتميزة فى هذه الصناعة. ويأتى هذا الأمر بعد نقل منطقة مجرى العيون القديمة إلى مدينة الجلود بالروبيكى بعد تخصيصها بقرار جمهورى على مساحة 506 أفدنة على 3 مراحل تم إنشاء وتسليم المرحلة الأولى بالكامل عام 2017 على مساحة 176 فدانًا، وجار تسليم المرحلة الثانية على مساحة 109 أفدنة. وتبلغ قيمة المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية بموجب هذه الاتفاقية مبلغ 6 ملايين يورو، لتنفيذ البرنامج المذكور على دفعتين سنويتين متتاليتين ويختار الطرف الإيطالى شركة مراجعة لمباشرة إجراءات المشتريات والمعاملات المالية المتعلقة بتنفيذ البرنامج.

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