جدة - نرمين السيد - وبهذا يصبح إجمالى عدد السيدات اللائى قمن بمباشرة الادعاء التأديبى أمام محاكم مجلس الدولة حتى الآن 21 عضوة من عضوات النيابة الإدارية، حيث أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقًا لأحكام القانون.
ياتى ذلك استمرارًا للسياسة التى ينتهجها المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها فى العمل القضائى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستشار أسماء محمد توفيق تمثل النيابة الإدارية أمام تأديبية المنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.