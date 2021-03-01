المستشار أسماء محمد توفيق تمثل النيابة الإدارية أمام تأديبية المنيا

جدة - نرمين السيد - وبهذا يصبح إجمالى عدد السيدات اللائى قمن بمباشرة الادعاء التأديبى أمام محاكم مجلس الدولة حتى الآن 21 عضوة من عضوات النيابة الإدارية، حيث أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقًا لأحكام القانون.

ياتى ذلك استمرارًا للسياسة التى ينتهجها المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها فى العمل القضائى.