صور.. محافظ القاهرة: الانتهاء قريبا من تطوير حديقة الطفل بمدينة نصر

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة شارفت على الانتهاء من إعادة خلق رئة خضراء جديدة بقلب العاصمة وهى حديقة الطفل والتى عانت من الإهمال خلال الفترة الماضية رغم موقعها المتميز بمدينة نصر وكونها تمثل متنفس كبير لأهالى المنطقة.





وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة لا تألوا جهدا فى سبيل زيادة المسطحات الخضراء بها مع إعادة تطوير والعناية بما هو قائم بها فعليًا لما يمثله ذلك من تحسين للبيئة بالعاصمة، إلى جانب إضافة المظهر الجمالى والحضارى لها.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل تشمل أعمال إقامة نظام رى جديد وحديث وإعادة توزيع الكهرباء وتغيير البردورات وإعادة تطوير الممشى الداخلى ورصف جميع الطرقات ببلاطات الإنترلوك وتقليم الاشجار والنخيل ودهان الأسوار الخارجية والبردورات وزيادة المزروعات.

كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة وعمل برجولات جديدة وإعادة توزيعها مع الحفاظ على المسطحات الخضراء. وأثنى محافظ القاهرة على الجهود التى بذلها العاملين بهيئة نظافة وتجميل القاهرة والحدائق المتخصصة لإعادة إحياء الحديقة.

وقد تم إعادة تخطيط الحديقة لتوفير كامل الخدمات كالمطاعم وكافيتريات التى تضمن إتاحة الفرصة لروادها بقضاء يوم كامل فيها كما تم تحديث الممرات لهواة المشى وتم زيادة مساحة منطقة ألعاب الأطفال والمنطقة المخصصة لممارسة رياضة الشارع.

وتقع حديقة الطفل على مساحة 20 فدانا بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهرى وأحمد فخرى وعبد الرازق السنهورى بمدينة نصر.

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