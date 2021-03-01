صحتك تهمنا.. مبادرة التعليم العالى لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأشار التقرير إلى قيام اتحاد طلاب جامعة حلوان بالتعاون مع اتحاد طلاب كليتى الطب والتمريض بالجامعة بتشكيل فرق من الطلاب، للإشراف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021، وذلك فى إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات بضرورة تكوين فرق من الطلاب للإشراف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات التى بدأت منذ أيام، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.
وأوضح التقرير أن المبادرة كمرحلة أولى، تستهدف الإشراف على تطبيق الطلاب للقواعد الاحترازية والالتزام بها، بالإضافة إلى التأكد من خلو الحرم الجامعى من الإصابات، وتوعية الطلاب بطرق الإصابة وكيفية تجنبها، وأيضًا متابعة إجراء عمليات التعقيم فى لجان الامتحانات قبل فترة الامتحانات وبعدها، وكذلك تعقيم المدن الجامعية قبل عودة الطلاب، فضلاً عن إعداد اتحاد طلاب جامعة حلوان فيديو عن مبادرة "صحتك تهمنا" قبل فترة الامتحانات، لطمأنة الطلاب، ومتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية.
أما المرحلة الثانية من المبادرة فترتكز على توعية الطلاب بالحفاظ على صحتهم من خلال حملات التوعية ضد التدخين؛ ليصبح الحرم الجامعى حرمًا صحيًا آمنا خالى من التدخين.
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