البرلمان يرفع جلساته للغد لمناقشة «الموارد المائية»

جدة - نرمين السيد - كما وافق المجلس خلال جلسته اليوم، أيضا على مشروع قانون تنظيم انتخابات اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، وتعديل قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. ويعاود المجلس الانعقاد غدا، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والرى، وباقى المدرج على جدول الأعمال.

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