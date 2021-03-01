”النواب” يحيل مشروعات قوانين من بينها تعديل ”المحاماة” و”الشهر العقاري” إلى لجانه...

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إحالة الطلب المقدم من النائبين أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، و عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، بشأن عقد اجتماع مشترك لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة.

ودعا رئيس المجلس الأعضاء إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي قدر الإمكان وارتداء الكمامة.

كما أحال رئيس المجلس، خلال الجلسة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأجيل تنفيذ تعديل قانون الشهر العقاري إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال المستشار جبالي مشروع قانون مقدم من النائب ضياء الدين داود بشأن تعديل المادة رقم 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن الشهر العقاري إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام، بشأن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.