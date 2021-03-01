وزيرة الهجرة تعقد أولى لقاءات مبادرة «مصرية بـ100 راجل»

السفيرة نبيلة مكرم: لقاءات «مصرية بـ100 راجل»، تستهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة المرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية

وزيرة الهجرة للسيدات: سنمدكم بكل ما تحتاجونه من معلومات حول القرى ضمن "حياة كريمة" وكافة المعلومات عما يحدث في مصر من تنمية لصد الشائعات

في أول استجابة لدعوة وزيرة الهجرة ومبادرة "مصرية بـ100 راجل".. سيدة أعمال مصرية يونانية تتبرع بـ 20 ألف يورو دعمًا لمبادرة "حياة كريمة"

التبرع وتبني قرية لتنميتها وإعداد برامج تدريبية وتعليمية.. السيدات المشاركات يبدون استعدادهم للمشاركة في "حياة كريمة" لدعم تطوير القرى المصرية والترويج للدولة المصرية

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أولى لقاءات مبادرة «مصرية بـ100 راجل»، بمشاركة 45 سيدة مع نماذج من المرأة المصرية بالخارج في عدد من الدول حول العالم، لافتة إلى أنه تم اختيار موعد أول لقاء بالمبادرة في الأول من شهر مارس ليكون تزامنا مع بداية شهر المرأة.

ورحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسيدات المشاركات في اللقاء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تثمن دور المرأة المرية سواء في الداخل أو الخارج، حيث إن لدينا الآن ٨ وزيرات في الحكومة المصرية ومحافظ، ولدينا أعضاء برلمان سيدات نحو ربع عدد الأعضاء.