الفريق محمد فريد يغادر إلى السودان للمشاركة فى الإجتماع السابع للجنة العسكرية...

غادر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى ، وذلك للمشاركة فى الإجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة برئاسة رئيسى الأركان لكلا البلدين بالعاصمة السودانية " الخرطوم " . ومن المنتظر أن يجرى رئيس الأركان خلال إجتماعات اللجنة العديد من اللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكرى والشراكة الإستراتيجية بين البلدين .

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