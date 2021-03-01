أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية لمدة أربع سنوات، برئاسة بطريرك الأقباط الكاثوليك. كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٨١ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية لمدة أربع سنوات، برئاسة رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس المجلس الإنجيلي العام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يصدر قرارين بتشكيل مجلسي إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.