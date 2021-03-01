الأطباء: إعفاء المستشفيات الأهلية من الفواتير يساهم في تقديم خدمة طبية لكثير من المرضى

قال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ان النقابة تصدر تصاريح مزاولة المهنة للأطباء للأجانب داخل مصر، واضاف ان النقابة تعفيهم من مصاريف التسجيل وذلك كونهم يقوموا بعمل عمليات جراحيه وغيرها بالمستشفيات الأهليه الخيرية.

وأكد مصباح، في تصريحات لصدي البلد، ان مشروع قانون إعفاء المستشفيات الأهلية من دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه، سيساهم وبشكل كبير في تقديم خدمة طبية وعلاجية لاعداد كبيره من المرضي، لتسخير تلك النفقات في الجانب الصحي.

وطالب عضو المجلس ، بضم شهداء المهن الطبية الي قانون الشهيد، وذلك تقديرا لجهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

و صرح د.ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، إنه تم اليوم صدور شهادات الوفاة الاصابية لعدد ٦٦ اسرة شهيد من الفريق الطبى ..منهم ٤٧ طبيب و١٩ من باقى أعضاء الفريق الطبى ، وتم تسليمها في هيئة التامينات الاجتماعية والمعاشات .

واضاف ان شهادة الوفاة الاصابية تعتبر شيك بنكى يصرف بها معاش استثنائى يضاف الى المعاش العادى ليصبح 145% من الاجر الشامل.

واوضح د.الزيات ان اللجنة اصدرت شهادات لـ ١٩ زميل من الفريق الطبى من تمريض ومسعفين وفنين لهم نفس الحق ، وتم تسليمهم لهيئة التامينات الاجتماعية و المعاشات للحفاظ على حقوقهم اسوة بزملائهم الاطباء.

وتعلن اللجنة انها فى انتظار باقى الملفات لباقى شهداء الفريق الطبى من كل محافظات مصر حيث انها ستعقد كل اسبوعين لإعتماد الأوراق .

جدير بالذكر ان الأوراق المطلوبة هى :

1- استيفاء نموذج 29 ث .ص من جهة العمل ( نموذج إحتساب الوفاة إصابية )

2- صورة بطاقة الرقم القومى

3- صورة طبق الأصل من بطاقة الوصف الوظيفى

4- شهادة الوفاة

5- فى حالة الوفاة فى مستشفى ,تقرير طبى من المستشفى مرفق به مايفيد الإصابة بفيروس كورونا المستجد

6- فى حالة الوفاة خارج المستشفى، نتيجة المسحة وفى حال عدم توافرها : يعتد بالأشعة المقطعية على الرئتين بها علامات إلتهاب رئوى غير نمطى

7- نموذج إخطار بلاغ وقوع إصابة عمل من جهة العمل