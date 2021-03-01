وزير السياحة: نقل 55 ألف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير

انعقد الاجتماع الـ ١٥ للجنة المصرية - اليابانية العليا للمتحف المصري الكبير اليوم، الإثنين، برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وبحضور السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، والممثل الرئيسي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" في مصر، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وذلك بمقر المتحف.

وشارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس مدير عام الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" لقطاع الشرق الأوسط وأوروبا وعدد من كبار المسئولين بطوكيو.

واستهل الدكتور خالد العناني، الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط بين مصر واليابان، مشيرا إلى التعاون القائم بين البلدين على المستوى السياحي والأثري، وخاصةً في مشروع المتحف المصري الكبير الذي يعد أحد المشروعات الثقافية الكبرى في مصر.

كما استعرض آخر مستجدات الأعمال بالمتحف، وما توصلت إليه أعمال نقل القطع الأثرية، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن نقل ٥٥ ألف قطعة أثرية للمتحف من جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر ويتم ترميمها بمركز ترميم الآثار الموجود بالمتحف.

ومن جانبه، أشاد السفير نوكي ماساكي بالجهد المبذول لإنهاء الأعمال بالمتحف، واصفا إياه بالمشروع الاستثنائي وأنه مثال للتعاون بين مصر واليابان في مجال العمل السياحي والثقافي، منوهًا بأن الحلم سوف يكون قريبا حقيقة حيث أنه كل زيارة له للمتحف يجد هناك المزيد من الإنجازات.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير وعملية التفاوض والتعاقد مع التحالف الذي سوف يقوم بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف والذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، إضافةً إلى مناقشة إمكانية وآلية تدعيم المتحف بخبراء من اليابان في مجالات المتاحف والتعاون التقني والترميم والتكنولوجيا، كما تطرق الحديث عن الحملة الترويجية للمتحف.