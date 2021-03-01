نسخ PDF بالاشتراك.. الوطنية للصحافة توضح خطتها لتطوير المؤسسات القومية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الشوربجى، خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن الهيئة طورت عدد كبير من البوابات الإلكترونية، التابعة للمؤسسات الصحفية القومية، وحققت نقلة نوعية، ويصل عدد القراءات بكل بوابة فى الشهر الواحد ما بين 6 إلى 7 ملايين.

وتابع: "عملنا منصة لتوزيع نسخ الأهرام بى دى إف من خلال الاشتراك سواء كان شهرى أو سنوى وذلك لتعظيم الموارد"، موضحا أن الصحافة الورقية ستستمر وسنحافظ عليها، ولكنها تحتاج لأوجه إنفاق، لافتا إلى أن الهيئة دشنت لجنة تقييم المحتوى، مضيفًا: "عندما نجد أخطاء نتواصل مع رؤساء التحرير".

وشدد الشوربجى، على أنه لا يمكن أن تكون دولة كبيرة مثل مصر لا تملك برنامج موبايل أبلكيشن، متابعًا: "وجدنا الكل يتعامل مع برنامج نبض فقط وهو يصدر من المنطقة الحرة بالإمارات"، كاشفا عن أنه توصل لاتفاق مع مسؤولى نبض للحصول على عائد من نشر المادة الصحفية المتعلقة بالصحف المصرية، خصوصًا أنها لم تكن تحصل على أى عائد منذ 3 سنوات.

واستطرد: "العقد مع نبض يمنحنا حق الحصول على الإعلانات الموجودة على الموقع بنسبة 100% خلال أول 3 أشهر، ولن يتم الاعتماد على برنامج نبض فقط، وسيتم عمل خدمة موبايل أبلكيشن خاص بمصر، وسيتم توقيع عقد بروتوكول خلال الأسبوع المقبل لتفعيل أول موبايل أبلكيشن صحفى فى مصر فى ظرف 3 أشهر".

وتابع: "سيكون لدينا أبلكيشن يليق بمصر، والهيئة تسعى للتوسع فى إنشاء مكاتب لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الخارج نظرا للدور المهم الذى تلعبه"، لافتا إلى أن الوكالة كان لديها 23 مكتبا بالخارج، وبعد 2011 أصبح لديها 6 مكاتب، مؤكدًا أنه يتم التنسيق مع هيئة الاستعلامات لفتح مكاتب جديدة.

وأوضح أنه تم للمرة الأولى عمل لجنة دعم المحتوى البيانات، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، واصفا الجهاز بالكنز المعلوماتى، كاشفا عن أنه تم اللجوء لتلك الخطوة لعدم لجوء الصحفيين للحصول على المعلومة المغلوطة من خلال السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن الهيئة تهتم بالتدريب لرفع الكفاءة حيث تم تنظيم 44 دورة تدريبية خلال 6 أشهر، مؤكدا أنه يتم الاهتمام بالتدريب للجميع سواء صحفيين أو إداريين، أو أعضاء جمعية عمومية.