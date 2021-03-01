النشرة المرورية:  زحام بكوبرى أكتوبر.. وروض الفرج بديلا لـ 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية "شيماء حافظ"، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام؛ فى كورنيش الإسكندرية من منطقة سبورتنج حتى مناطق شارع سوريا، وبعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده، وبعض الأحجام فى محور قناة السويس للقادم من مناطق محرم بك ومتجه لكورنيش الإسكندرية.

وتابع صابر أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، ومحافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام بمدينة المنصورة فى شارع المشاية، ومحافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارعى سعد زغلول والجمهورية للمتجه إلى ميدان المنشية.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة؛ لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وأوضح صابر أن الحركة المرورية أعلى قطاعات الطرق الدائرية، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال ومن أبرزها: أعلى مناطق البساتين والوراق، ودار السلام، والمرج، والخصوص.

وأشار إلى أن الأحجام فى محور 26 يوليو تنحصر فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه لميدان لبنان، ويفضل سلوك محور روض الفرج الذى يكون أفضل حالا فى هذا التوقيت.

ونوه صابر على أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام للقادم من فيصل والهرم ومتجه للدقى عن طريق شاع الجامعة، ناصحا باستخدام شارع السودان أو شارع مراد، مع نشر الخدمات المرورية تنفيذا لتوجيهات مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذى شدد على نشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة.

وفى محافظة القاهرة، ألمح صابر إلى أن كوبرى الفردوس يشهد بعض الأحجام، ناصحا القادم من مناطق السيدة عائشة ومتجه لمناطق صلاح سالم ومطار القاهرة، استخدام محور النصر، لافتا كذلك إلى أن محور الأوتوستراد عند منقطة صقر قريش أسفل الدائرى، يشهد بعض الأحجام بسبب الأعمال، ناصحا القادم من المعادى بسلوك طريق الكورنيش.

واستطرد صابر بوجود بعض الأحجام بمنطقة النادى الأهلى وحسن المأمون، بمنطقة الأعمال، ناصحا القادم من مناطق حسن المأمون ومتجه لطريق النصر، بسلوك شارع أحمد فخرى أو عباس العقاد، أو يوسف عباس، أو شارع الطيران.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بأن كوبرى أكتوبر، يشهدان أحجام متفرقة، ناصحا باستخدام كبارى "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.