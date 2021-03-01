الرئيس السيسى يوقع على تعديل بعض أحكام قانون المرور

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.



جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. وكان مجلس النواب قد سبق أن أقر تعديلات القانون. ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.

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