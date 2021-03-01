أخبار مصرية

الرئيس السيسى يوقع على تعديل بعض أحكام قانون المرور

0 نشر
إياد محمد 2021-03-01 17:13 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

 

وكان مجلس النواب قد سبق أن أقر تعديلات القانون.

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ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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