ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع.. تحصين 4.2 مليون رأس ماشية خلال 3 أسابيع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع التي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و124 ألفا و697 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و260 ألف و218 رأس أبقار، 671 ألف و725 رأس جاموس، 168 ألف و950 رأس أغنام، 23 ألف و804 رأس ماعز" حتى 28 فبراير2021.
وتم تحصين 2 مليون و41 ألف و404 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " مليون و190 ألف و756 رأس أبقار، 665 ألف و577 رأس جاموس، 160 ألف و92 رأس أغنام، 23 ألف و804 رأس ماعز، 1175 راس جمال" حتى 28 فبراير2021 ايضًا.
وأشاد وزير الزراعة بالدور الوطني الذي يقوم به الأطباء البيطريون من أجل تحصين الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض والأوبئة رغم ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم.
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