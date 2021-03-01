الشوربجى يكشف للنواب تفاصيل ديون المؤسسات الصحفية والتعامل مع الأصول

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة اقتحمت الملف الشائك، الخاص بديون المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أن هذه الديون موروثة من 40 سنة، وهى ديون سيادية تشمل ضرائب وتأمينات وجمارك وغيرها، وديون بنكية.





وأضاف الشوربجى، خلال مشاركته باجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، أنه منذ سنة 1985، كانت المؤسسات تأخذ قروض ولا تدفع، والفوائد تحولت من عشر قروش فى هذا التوقيت إلى ألف جنيه حاليا.

وتابع الشوربجى: "بنعمل تقييم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وأنا متفائل، ونسير فى الطريق الصحيح، والأهرام مثلا فى الثلاثة شهور الأولى كان هناك خسائر، وخلال الثلاثة أشهر الأخيرة يوجد ربح، وهناك إصدارات أخرى فيها خسائر لكن قلت هذه الخسائر".

وأوضح أن مؤسسة روز اليوسف أول المؤسسات التى سددت القروض البنكية، وتم سداد 20 مليون جنيه، وإنهاء هذا الدين، والجمهورية سددت لكن بطرق أخرى، وفى دار المعارف أصل الدين البنكى كان 35 مليون ووصل لمليار و300 مليون، "وجدولنا هذه الديون، وخلال سنتين ستنتهى".

أما عن ديون الضرائب والتأمينات الاجتماعية، فقال الشوزبجى: "أول ما تولينا، قمنا بتحديث لجميع البيانات، وحصرنا جميع الضرائب على المؤسسات، وبشأن ديون المؤسسات للتأمينات الاجتماعية، أخذنا خطوات مهمة جدا وجلسنا مع رئيس القومية للتأمينات، ونوفق المبالغ الموجودة فى المؤسسات، ونقوم بمطابقة بين الهيئة القومية للتأمينات والمؤسسات الصحفية، ووصلنا لحلول، خلال شهر نمضى بروتوكول مع التأمينات".

وأشار إلى أن المؤسسات الصحفية لديها أصول ثابتة عديدة، وأنه قدمت لرئيس الوزراء، نماذج لمشروعات لاستغلال تلك الأصول لتعظيم الموارد، فهناك مشروع لإنشاء جامعة، فى اصول تابعة لأخبار اليوم، متابعا: "قدمت دراسة جدوى للاستثمار للحفاظ على الصحافة الورقية".