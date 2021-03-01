وزيرة التضامن الاجتماعى تطلق مبادرة ولادنا لدعم الأيتام

جدة - نرمين السيد - شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى، توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، وبنك ناصر الاجتماعى لاطلاق مبادرة جديدة من البنك تحت مسمى "ولادنا".





وقع البروتوكول محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ممثلا عن بنك ناصر الاجتماعى، وأيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات المجتمع الأهلى ممثلا عن الوزارة.

وصرحت وزيرة التضامن، بأن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم وحماية الفئات الأولى بالرعاية، خاصة الأطفال لتوفير حياة طبيعية لهم تساعد على تنشئتهم تنشئة صحيحة لخلق جيل جديد مهيئ ليكون عنصراً فاعلاً ومبدعاً للمجتمع، مما يعمل على تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة التى دعمها الدستور.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن البروتوكول يهدف إلى فتح حسابات استثمارية تحت الطلب بأسماء كريمى النسب والأيتام، حيث اشترط القانون ضمن إجراءات تسليم كريمى النسب لأسرة بديلة فتح حساب باسمه فى بنك ناصر الاجتماعى، ولا يتم الصرف منه إلا بعد تمام كريم النسب الحادية والعشرون عاما أو بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة، بحسب الأحوال ولا يتم السحب منها إلا بعد بلوغهم سن واحد وعشرين عاماً من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت نيفين القباج أن بنك ناصر الاجتماعى يضع الشمول المالى وتحقيق العدالة الاجتماعية فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك من خلال نشاط التكافل الاجتماعى، والذى يهدف الى تحقيق التنمية الإجتماعية للمواطنين.

ومن جانبه، أكد محمد عشماوى نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى والعضو المنتدب للبنك أنه سيتم تقديم امتيازات لهذه المبادرة، كما سيتم منح هذه الحسابات 5. % بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائى لميزانية البنك وفقا لنتائج اعمال البنك فى نهاية كل سنة مالية مع إعفاء كافة المبالغ المودعة لصالح مبادرة "ولادنا" من كافة الرسوم والمصاريف البنكية اعتباراً من تاريخ فتح الحساب وحتى استردادها.

ودعا عشماوى كافة مؤسسات المجتمع المدنى والداعمين للمسئولية المجتمعية والشركات والجمعيات والهيئات والمؤسسات الخاصة ورجال الاعمال للمشاركة بروح وطنية فى هذه المبادرة.