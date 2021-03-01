تشريعية النواب تقر مشروع الحكومة والأغلبية بإرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقارى، على مادة واحدة ومادة للنشر.
ونصت المادة الأولى: "يرجأ العمل بالقانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، حتى 31 من ديسمبر عام 2021".
فيما نصت المادة الثانية: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل المقدم من الحكومة، أن التأجيل أتاح فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.
وأوضحت الحكومة، أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2021 بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.
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