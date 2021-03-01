وأضاف الجندى، فى بيان، اليوم، أن مصر ماضية فى طريق الإصلاح رغم التحديات التى فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أهمية العمل الإفريقى المشترك للوصول إلى التعافى التام من الجائحة وآثارها التى طالت الجميع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروعات البنية التحتية المشتركة بين الدول الإفريقية العامل الرئيسى فى خلق التنمية المنشودة وتحقيق التكامل الاقتصادى والتجارى والصناعى والزراعى بين دول القارة.
وطالب المهندس حازم الجندى، بضرورة العمل على تنفيذ وتفعيل استحقاقات اتفاقية التجارة الحرة القارية والتى دخلت حير التنفيذ مطلع العام الحالى من أجل الوصول إلى الأهداف الموضوعة من هذه الاتفاقية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الدور المصرى فى الوصول إلى مختلف الإنجازات التى تحققت فى إفريقيا خلال السنوات السابقة سواء من خلال المبادرة بطرح الحلول للمشكلات أو رعايتها وضمان تنفيذ مخرجات حلولها، كما أن الرئيس السيسى لم يترك مناسبة دولية إلا وتحدث فيها عن مصير أفريقيا وضرورة تقديم الدعم لها ولدولها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب بالشيوخ: كلمة السيسى بمنتدى أسوان شاملة لكافة تحديات القارة الإفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.