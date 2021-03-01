نائب بالشيوخ: كلمة السيسى بمنتدى أسوان شاملة لكافة تحديات القارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم خلال مشاركته بمنتدى أسوان للسلام والتنمية فى نسخته الثانية، جاءت شاملة لكافة التحديات التى تواجه القارة الإفريقية حالياً وفِى مقدمتها أزمة جائحة فيروس كورونا.





وأضاف الجندى، فى بيان، اليوم، أن مصر ماضية فى طريق الإصلاح رغم التحديات التى فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أهمية العمل الإفريقى المشترك للوصول إلى التعافى التام من الجائحة وآثارها التى طالت الجميع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروعات البنية التحتية المشتركة بين الدول الإفريقية العامل الرئيسى فى خلق التنمية المنشودة وتحقيق التكامل الاقتصادى والتجارى والصناعى والزراعى بين دول القارة.

وطالب المهندس حازم الجندى، بضرورة العمل على تنفيذ وتفعيل استحقاقات اتفاقية التجارة الحرة القارية والتى دخلت حير التنفيذ مطلع العام الحالى من أجل الوصول إلى الأهداف الموضوعة من هذه الاتفاقية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الدور المصرى فى الوصول إلى مختلف الإنجازات التى تحققت فى إفريقيا خلال السنوات السابقة سواء من خلال المبادرة بطرح الحلول للمشكلات أو رعايتها وضمان تنفيذ مخرجات حلولها، كما أن الرئيس السيسى لم يترك مناسبة دولية إلا وتحدث فيها عن مصير أفريقيا وضرورة تقديم الدعم لها ولدولها.