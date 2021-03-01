عاجل .. الرئيس السيسى يوجه بتعزيز التعاون لدعم مشروع تطوير الريف المصرى

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود وزارة التعاون الدولى فى إطار استراتيجية الدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية فى مختلف المشروعات القومية التنموية".

ووجه الرئيس فى هذا الصدد بتعزيز التعاون التنموى مع الجهات الدولية لتعظيم الاستفادة فى تحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات، خاصةً ما يتعلق بتفعيل منصة التعاون التنسيقى المشترك لدعم المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.

من جانبها؛ استعرضت وزيرة التعاون الدولى أبرز جهود التعاون الإنمائى مع الشركاء الدوليين لحشد كافة أشكال الدعم اللازم للمشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات بالدولة، خاصةً المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، وما يتصل به من قطاعات تنموية وخدمية مختلفة كالإسكان والمرافق، والزراعة، والرى والموارد المائية، والتنمية المحلية وغيرها.

كما تم عرض خطة العمل المقترحة للتوسع فى مشروع دعم المجتمعات والمرأة الريفية، والتى تشمل تحديد القرى والمراكز الأكثر مناسبة للتوسع فى تنفيذ المشروع وفق معايير ودراسات مفصلة، فضلاً عن تحديد أهم الأنشطة التى سيتم تنفيذها، ومصادر التمويل المطلوبة، والجهات المسئولة عن التنفيذ.

وعلى الصعيد الدولى متعدد الأطراف؛ استعرضت الدكتورة رانيا المشاط آفاق التعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى، خاصةً فى ظل المبادرات الأخيرة التى قامت بها مصر مع المنتدى فى مجالات التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادى للمرأة.

وفيما يتعلق بالصعيد الثنائى؛ تم عرض نشاط وزارة التعاون الدولى فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للإعداد والتحضير للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وكذا متابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة المنعقدة فى شهر أكتوبر الماضى، بالإضافة إلى جهود تعزيز التعاون الاقتصادى والتنموى مع الجمهورية الفرنسية فى مختلف المجالات فى ضوء النتائج الإيجابية المثمرة للزيارة الأخيرة للرئيس إلى باريس، خاصةً ما يتعلق بالتعاون المستقبلى فى قطاعات النقل والطيران المدنى والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة.