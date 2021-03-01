الرئيس: تعزيز التعاون التنموى مع الجهات الدولية لتعظيم تحقيق التنمية الشاملة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون التنموى مع الجهات الدولية لتعظيم الاستفادة فى تحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات، خاصةً ما يتعلق بتفعيل منصة التعاون التنسيقى المشترك لدعم المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

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