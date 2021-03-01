ضبط شخصين استولا على أموال أهالي بالقاهرة الجديدة بزعم إنهاء إجراءات التصالح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا لممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين من أصحاب الممتلكات العقارية بنطاق القاهرة الجديدة، ممن لديهم مخالفات في البناء ويرغبون في تقنين أوضاعها وتقديم طلبات التصالح للجهات المعنية.
وكانت التحريات قد أكدت قيام أحد المتهمين بانتحال صفة مهندس مدني وأنه يمتلك مكتب استشارات هندسية كبير وله نفوذ قوى لدى الجهات الإدارية المسئولة، ويمكنه تخفيض رسوم التصالح بمخالفات البناء وسرعة إنهاء إجراءات التقنين.
وضُبط بحوزتهما كمية كبيرة من المستندات والأوراق التي أثبتت تورطهما في ممارسة ذلك النشاط المؤثم، كما تبين من خلال فحص هاتفيهما أنهما محملان بالعديد من الملفات والمحادثات التي تؤكد ذلك النشاط الإجرامى.
كما أمكن الاستدلال على 10 مواطنين من ضحاياهم، وقرروا أنهما تحصلا من كلٍ منهم على مبلغ 80 الف جنيه تحت ذلك الزعم، وبمواجهة المتهمَين أقرا بنشاطهما الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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