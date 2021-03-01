حزب حماة الوطن: منتدى اسوان للسلام يمثل منصة أفريقية تفاعلية للدفع بأجندة طموحة

أشاد حزب حماة الوطن بتنظيم مصر منتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامين والذى يحمل عنوان"صياغة رؤية للواقع الإفريقي الجديد، نحو تعاف أقوى وبناء أفضل"، بما يُسهم في تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي ويعزز من مسيرة السلام والتنمية المستدامين بالقارة الإفريقية.

قال الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يمثل منصة أفريقية تفاعلية للدفع بأجندة طموحة تعمل على توثيق العلاقة بين حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية الفعالة، وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والشركاء خاصه وانه يعقد في ظروف استثنائية لجائحة كورونا ومصر حرصت على إقامة الدورة الثانية بشكل افتراضى للاستفادة من قوة الدفع في الدورة الأولى وما حققته من نجاحات.

وأضاف رئيس الحزب أن المنتدى ملتقى دائم للحوار والتفاعل بين القادة والخبراء من الدول الإفريقية، حيث يعني بمفهوم تطبيق السلام من ناحية والتنمية المستدامة من ناحية أخرى من أجل وضع الاليات والإجراءات ذات الصلة موضع التنفيذ للوصول إلى الأهداف المنشودة والمرجوة التي حملتها مصر على عاتقها ويهدف المنتدى إلى الدعوة لاستثمار موارد القارة الإفريقية المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة بالتوازي مع تطوير البنية التحتية بها، مما يعني التمهيد لتحقيق التنمية المستدامة.

واوضح الهريدى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد وملف إفريقيا الشغل الشاغل له فقد قام بزيارات إلى دول أفريقية عدة، ووقعت مصر على اتفاقيات مع دول القارة السمراء، لأنها العمق الاستراتيجي لمصر وزاد الاهتمام بالقارة السمراء، وروجت مصر للاستثمار في إفريقيا، وعقدت لقاءات ومؤتمرات مشتركة مع دول كبرى تحت عنوان إفريقيا، وأصبح هناك اهتماما دوليا بالاستثمار في إفريقيا، نتيجة الجهد المصري في دعم إفريقيا واليوم خلال كلمته بالمنتدى أكد الرئيس أن التحديات التي فرضتها جائحة كوررنا وتبعاتها لن تثنينا عن النهوض بأجندتنا الإفريقية وإعادة البناء وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقى 2063.



