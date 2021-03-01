قرار تاريخى.. الفلاحين: توجيه السيسى بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري انعكاس لنبض الشارع

أشادت النقابة العامة للفلاحين، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون، ووصفته بالقرار التاريخي الذي جاء في وقته والذي يصب فى صالح الوطن والمواطن.

وقال صديق العيسوي المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين، إن الرئيس السيسي استجاب لنبض الشارع المصري، وأرجأ تطبيق القرار وطالب الحكومة بتطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وتيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا بإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

وأوضح المستشار الإعلامي للفلاحين، في بيان له مساء اليوم، أن قرار الرئيس يعكس نبض الشارع ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك متابعة الرئيس لكل صغيرة وكبيرة تهم المواطنيين، حيث تمثل هذه الخطوة بشرى سارة لكثير من المصريين الذين كانوا يخشون من تداعيات تطبيق القانون عليهم.

وأضاف العيسوي أن قرار الرئيس بالتأجيل سيعطي فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات، لافتا أنه بموجب هذا القرار، سيتم تقديم حلول متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.