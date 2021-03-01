انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور عيد الأم مارس 2021 على كافة السلع الأساسية والأجهزة الكهربائية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعد عروض كارفور مصر التي تقدم بشكل شهري دائما، من أفضل الخيارات لدي العديد من المصريين، وذلك لأنها تحتوي على باقة من أفضل الخصومات والتخفيضات على جميع السلع الأساسية المستهلكة، والتي لا يخلو منها أي من منازل مصر، لذلك يحرص دائما موقع مصر فايف على موافاتكم بكل ماهو جديد.

عروض كارفور مصر – عيد الأم مارس 2021

انطلقت عروض سلسلة متاجر كارفور 28 فبراير الماضي، كما من المقرر لها الانتهاء في تاريخ 9 مارس الجاري، كما تجدر الإشارة أيضًا إلي استمرار العروض بصورة دورية وشهرية، ذلك ما اعتاد عليه المواطنين في مصر، كما تحتوي العروض المقدمة على جميع السلع الأساسية من منتجات الألبان– اللحوم– منتجات المرأة–، وكذلك كافة الأجهزة الكهربائية الذكية من الشاشات الذكية smart – والثلاجات – وأدوات الطبخ، والأجهزة التقنية المختلفة.

والآن نحن بصدد أن نستعرض من خلال عرض سلسلة من الصور الخاصة بالعروض المقدمة من كارفور، كما تحتوي أيضًا علي عروض أسعار ما قبل وبعد التخفيضات والخصومات.. تابع:

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