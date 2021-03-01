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انت الان تتابع تفاصيل خبر “الآن” استعلم عن فاتورة الكهرباء بجميع المحافظات وسجل قراءة عدادك من بيتك والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - الآن يمكن لمتابعينا معرفة قيمة فاتورة الكهرباء قبل دفعها، وذلك أثناء تواجدك في المنزل، وتسهيلاً على متابعي مصر فايف، واستمراراً لتقديم جميع التسهيلات للمواطنين والحصول على الخدمة بشكل سهل وبسيط، ننشر لكم طرق الإستعلام عن الفاتورة الخاصة بك وأنت في منزلك، وذلك لجميع المحافظات.
استعلم عن فاتورة الكهرباء لجميع محافظات مصر
وللإستعلام عن قيمة الفاتورة يمكنك الدخول على الروابط التالية والخاصة بمواقع شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية، والتي من خلالها تتمكن من الإستعلام عن فاتورتك.
- لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء للتابعين لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، من هنا.
- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، من هنا.
- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، من هنا.
- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، من هنا.
- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، من هنا.
- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، من هنا.
- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من هنا.
- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، من هنا.
- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، من هنا.
كما يمكنكم الدخول عبر الموقع للإستعلام عن فاتورة الكهرباء واختيار الجهة التي تتبعها والإستعلام كما تريد وذلك من خلال الموقع الرئيسي http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx.
كما أتاحت الكهرباء خدمة تسجيل قراءة العداد، بشكل شهري ثابت منتظم، لعدم تراكم أشهر كثيرة في العداد، وذلك عن طريق تطبيق القراءة الموحدة، والذي يمكن تحميله من جوجل بلاي، وهذا هو رابط موقع التسجيل والتطبيق.
الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
كما يمكن لمتابعينا الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير 2021، حيث تصدر الفواتير كل ثلاثة أشهر، في يناير وفي أبريل وفي يوليو وفي أكتوبر، وللإستعلام اتبع الخطوات التالية.
أولاً| الدخول على موقع المصرية للإتصالات من خلال هذا الرابط.
ثانياً| كتابة كود المحافظة.
ثالثاً| كتابة رقم التليفون.
رابعاً| الضغط على أيكونة إظهر الفوتير.
بعدها ستظهر لك قيمة الفاتورة وجميع البيانات اللازمة، كما في الصورة التالية.
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