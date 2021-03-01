تسجيل لقاح كورونا: بالخطوات والمستندات المطلوبة للتسجيل وكل ما يخص المنظومة

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محمد سياف - ابو ظبي - تسجيل لقاح كورونا خطوة بخطوة والمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل خطوة مهمة في سبيل القضاء على فيروس كورونا وهي البدء في تسجيل لقاح كورونا لعودة الحياة إلى طبيعتها. خطوة لإنهاء الوباء بدأت في مصر وهي بدأ التسجيل في تلقي اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.

موقع تسجيل لقاح كورونا

من الجدير بالذكر أنه مع أول ثلاث ساعات من فتح باب التسجيل لقاح كورونا شهد الموقع حوالي 18 ألف مواطن.

واليكم الموقع الخاص بالتسجيل: https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home

خطوات تسجيل لقاح كورونا إلكترونيا خطوة بخطوة

يتساءل العديد من المواطنون عن هذه الخطوات للتمكن من التسجيل إلكترونيا بكل سهولة فعليك تتبع هذه الخطوات كما يلي:

1- بالدخول على الموقع سيظهر لك صفحة خاصة بمنظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد.

2- قم باختيار المربع الأخضر الخاص بتسجيل لطلب اللقاح.

3- سيظهر لك الفئات المستهدفة حتى الآن وهي: العاملين بالقطاع الطبي – أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية – كبار السن. استكمال..

4- قم بملء البيانات الأساسية المطلوبة مثل: الاسم رباعي كما هو مذكور في بطاقة الرقم القومي أو وثيقة السفر، الجنسية، الرقم القومي كاملا 14 رقم، تاريخ الميلاد بنفس صيغة بطاقة الرقم القومي، النوع، المحافظات التي ترغب لتلقي اللقاح فيها، القسم أو المركز للحصول علي اللقاح، الظروف الخاصة للسيدات مثل الرضاعة الطبيعية وغيرها، البريد الإلكتروني (اختياري)، رقم الهاتف، ورقم المحمول اضغط على إرسال وسوف يتم إرسال كود للتحقق من شخصية القائم بالتسجيل ومصداقيته، قم بإدخال رقم التحقيق المرسل لك عبر المحمول، رقم محمول أخر(اختياري). استكمال..

5- في حالة كان الاختيار من الفئات المستهدفة هو ذوي الأمراض المزمنة: ستظهر شاشة بتفاصيل الأمراض المزمنة، قم باختيار المرض، وحالة المرض، هل تتلقى دواء علاجي؟، وهل لديك حساسية من أي مركبات دوائية؟ استكمال..

6- تفاصيل الملفات المرفقة وجميع بياناتها اختيارية وهي: صورة خاصة بك، صورة الرقم القومي، صورة للتقارير الطبية. استكمال..

7- ستظهر لك مجموعة من الإقرارات اقرأها بدقة حتى تتمكن من استكمال التسجيل بنجاح. استكمال..

8- الصفحة الأخيرة بها الرقم الخاص بك يجب عليك تسجيله والاحتفاظ به واصطحابه معك يوم تلقي جرعة اللقاح.

9- اضغط طبع لإثبات أنه تم التسجيل، أو يمكنك تصويرها بالموبايل.

10- ستظهر لك شاشة للتحقق من شخصية المسجل وأنه ليس مخترق للمنظومة أجب عن السؤال بالضغط على المطلوب منك في الصورة.

المستندات المطلوبة للتسجيل وتلقي اللقاح

العاملين بالقطاع الطبي/ عليهم إحضار ما يثبت طبيعة العمل على سبيل المثال وليس الحصر: كارنيه النقابة، بيان حالة وظيفية، خطاب من جهة العمل، الكود الخاص بك الذي حصلت عليه في خطوة التسجيل الإلكتروني.

الفئات المستهدفة الأخرى/ عليهم إحضار الكود الخاص بهم أثناء التسجيل الإلكتروني، بطاقة الرقم القومي، المستندات الطبية إن وجد.

تصريح وزارة الصحة حول لقاح كورونا

حيث أكدت وزارة الصحة والسكان برئاسة دكتورة هالة زايد أنه سيتم البدء في تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا في نهاية الأسبوع الجاري بالتزامن مع وصول ملايين الجرعات الخاصة بكورونا.

فئات أخرى مستهدفة لتلقي اللقاح

يوجد فئات مستحقة للعلاج مثل مرضى الأورام، والفشل الكلوي، والمرضى الخاضعون لعمليات القلب المفتوح أو القناطر المخية والطرفية، وعمليات زرع الكلى والكبد ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، وضمن العلاج علي نفقة الدولة، والخاضعين للتأمين الصحي، فسوف يتم التواصل معهم برسائل نصية للتسجيل لمن يرغب منهم ضمن منظومة تلقي اللقاح للتسهيل عليهم في الإجراءات.

تسهيل إجراءات التسجيل لمن ليس لديهم قدرة التسجيل الإلكتروني

يوجد بعض الفئات ليس لديها القدرة والمعرفة بخطوات التسجيل الإلكتروني لذلك تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات لتسجيل بيانات المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل إلكترونيا.

توفير رقم ساخن للتواصل بالمنظومة

استطاعت وزارة الصحة المصرية توفير رقم ساخن وهو 15335 للحصول على أي استفسارات بخصوص تلقي اللقاح وإمكانية التسجيل وكل ما يخص المنظومة.