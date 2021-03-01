غادة والى بمنتدى أسوان للسلام : مكافحة الإرهاب بإفريقيا تحتاج نهجا متكاملا

جدة - نرمين السيد - شاركت غادة والى، المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدات والجريمة، فى النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والتى تعقد هذا العام عبر الإنترنت وتركز على كيفية إعادة البناء بشكل ناجح فى أفريقيا فى أعقاب الجائحة.





وأكدت والى على أن مكافحة الإرهاب فى أفريقيا فى المرحلة المقبلة، خاصة على ضوء التحديات ذات الصلة بالجائحة، سوف يحتاج إلى منهج متكامل يأخذ فى الاعتبار الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد، ويمَكن المجتمعات الإفريقية من التصدى لكافة هذه التهديدات بشكل مستدام وإعلاء سيادة القانون، فى ظل محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الظروف الراهنة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتنفيذ عملياتها.

وحذرت والى من السماح لأزمة الجائحة بأن تحول دون تقديم الدعم اللازم للدول الأفريقية فى مواجهة الإرهاب، خاصة فى ظل تفاقم الفقر والأوضاع الصعبة التى تمثل أرض خصبة للإرهاب للانتشار والتجنيد، وتزيل العوائق أمام الجريمة المنظمة والفساد اللذان يدعمان الإرهاب وتمويله وتسليحه، خاصة فى ظل تزايد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين أفراد المجتمعات الأفريقية، فضلاً عن استمرار التدفقات المالية غير المشروعة، والتى تتضمن عائدات الجريمة والفساد، فى حرمان أفريقيا من أكثر من 88 مليار دولار أمريكى سنوياً يتم تحويلهم بشكل غير شرعى إلى خارج القارة.

وأكدت على وقوف منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة إلى جانب الدول الأفريقية فى التصدى للإرهاب والتحديات ذات الصلة، مشيرة إلى أن المنظمة نجحت بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الأفريقية فى تقديم الدعم الفنى لدول القارة على الرغم مما تفرضه الجائحة من تحديات، حيث قامت المنظمة بتدريب أكثر من 2000 من أفراد مؤسسات العدالة الجنائية فى الدول الأفريقية فى مجالات مكافحة والوقاية ضد الإرهاب خلال الجائحة، بما فى ذلك عن طريق منصة التعليم الالكترونية الخاصة بالمنظمة.

وأوضحت والى أن مجالات الدعم الذى تم تقديمه ضمت مكافحة تمويل الإرهاب واستخدام الإنترنت لأغراضٍ إرهابية وتعزيز قدرات نظم العدالة الجنائية فى التعامل مع قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى جمع الأدلة من ساحات الصراع، وتطوير آليات وأساليب إدارة السجون والترويج لإعادة ادماج المسجونين فى المجتمع لرفع الوقاية ضد التطرف فى السجون.

كما نوهت والى فى هذا الصدد إلى أن منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة قامت الأسبوع الماضى بإطلاق الرؤية الاستراتيجية لإفريقيا 2030، والتى تعكس تحولاً فى عمل المكتب فى إفريقيا ينتهج منظوراً شاملاً يركز على الإنسان ويهدف إلى توظيف الأدوات الحديثة لمواجهة الإرهاب والفساد والجريمة والمخدرات، وتمكين كافة أفراد المجتمع من أجل التصدى لهذه التهديدات وتحقيق التنمية المستدامة.

جاءت مشاركة غادة والى فى منتدى أسوان كمتحدثة رئيسية فى الجلسة المخصصة لمناقشة مكافحة الإرهاب فى ظل الجائحة، وهى الجلسة التى شهدت أيضاً مشاركة ممثلى الاتحاد الأفريقى، وسكرتارية لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، ومنظمات المجتمع المدنى.

وقامت والى عقب مشاركتها فى الجلسة بالإعراب عن شكرها وتقديرها لمصر ولوزارة الخارجية على الحرص على تنظيم هذه النسخة الثانية من منتدى أسوان وإنجاحها، على الرغم من الصعوبات الناتجة عن الجائحة، مشيرة إلى أن المنتدى أصبح بمثل منصة هامة لتناول الأمن والسلام والتنمية فى أفريقيا، وأن المنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة تشارك فى المنتدى للعام الثانى على التوالى.