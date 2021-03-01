المصريين الأحرار عن تأجيل قانون الشهر العقارى: قرار حكيم من رئيس يشعر بشعبه

وقال الحزب، فى بيان له، اليوم الإثنين: "نشكر الرئيس على قراره الرصين والحكيم، الذى جاء من قلب قائد يشعر بشعبة لينقذ ملايين أصابهم الهلع جراء القانون المشار إليه".
وأضاف المصريين الأحرار، أن رئيس مصر سباق للاستجابة لصوت المواطنين رغم صعوبة المرحلة ووسط أجواء عصيبة فى المحيط العالمى، ويراعى دومًا تحقيق تنمية وبناء مؤسسى، مع حرصه الكامل عدم تكبد المصريين مزيد من الأعباء.
وتابع: "لا مجال للمغالاة على مواقف رجل أصيل يتحرك لخدمة شعبة بمحبة وهمة".
وطالب الحزب بضرورة إجراء حوار مجتمعى حقيقى وفق قرار الرئيس، كما دعا مجلس النواب للقيام بدوره والجلوس مع المتخصصين والاستماع من المواطنين الذين يشملهم القانون.
وأشار إلى أن القوانين دورها تنظيم إدارة الأمور وحفظ وصون الحقوق دون تكبد المواطنين أعباء مجحفة جراء تشريع وضعى يمكن تعديلة وفق معطيات الظروف.
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