المصريين الأحرار عن تأجيل قانون الشهر العقارى: قرار حكيم من رئيس يشعر بشعبه

جدة - نرمين السيد - أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 المتعلق بتعديل قانون الشهر العقارى، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى.





وقال الحزب، فى بيان له، اليوم الإثنين: "نشكر الرئيس على قراره الرصين والحكيم، الذى جاء من قلب قائد يشعر بشعبة لينقذ ملايين أصابهم الهلع جراء القانون المشار إليه".

وأضاف المصريين الأحرار، أن رئيس مصر سباق للاستجابة لصوت المواطنين رغم صعوبة المرحلة ووسط أجواء عصيبة فى المحيط العالمى، ويراعى دومًا تحقيق تنمية وبناء مؤسسى، مع حرصه الكامل عدم تكبد المصريين مزيد من الأعباء.

وتابع: "لا مجال للمغالاة على مواقف رجل أصيل يتحرك لخدمة شعبة بمحبة وهمة".

وطالب الحزب بضرورة إجراء حوار مجتمعى حقيقى وفق قرار الرئيس، كما دعا مجلس النواب للقيام بدوره والجلوس مع المتخصصين والاستماع من المواطنين الذين يشملهم القانون.

وأشار إلى أن القوانين دورها تنظيم إدارة الأمور وحفظ وصون الحقوق دون تكبد المواطنين أعباء مجحفة جراء تشريع وضعى يمكن تعديلة وفق معطيات الظروف.