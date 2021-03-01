حماة الوطن يشيد بتنظيم منتدى أسوان: منصة أفريقية تفاعلية للدفع بأجندة طموحة

جدة - نرمين السيد - أشاد حزب حماة الوطن بتنظيم مصر لمنتدى أسوان الثانى للسلام والتنمية المستدامة، والذى يحمل عنوان "صياغة رؤية للواقع الإفريقى الجديد.. نحو تعاف أقوى وبناء أفضل"، بما يسهم فى تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقى، ويعزز من مسيرة السلام والتنمية المستدامين بالقارة الإفريقية.





قال جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، اليوم الاثنين، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يمثل منصة إفريقية تفاعلية للدفع بأجندة طموحة تعمل على توثيق العلاقة بين حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية الفعالة، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء، لاسيما أنه يعقد فى ظروف استثنائية لجائحة كورونا، ومصر حرصت على إقامة الدورة الثانية بشكل افتراضى، للاستفادة من قوة الدفع فى الدورة الأولى وما حققته من نجاحات.

وأضاف رئيس الحزب، فى بيان له، أن المنتدى ملتقى دائم للحوار والتفاعل بين القادة والخبراء من الدول الإفريقية، حيث يعنى بمفهوم تطبيق السلام من ناحية، والتنمية المستدامة من ناحية أخرى، من أجل وضع الآليات والإجراءات ذات الصلة موضع التنفيذ، للوصول إلى الأهداف المنشودة والمرجوة التى حملتها مصر على عاتقها.

ويهدف المنتدى إلى الدعوة لاستثمار موارد القارة الإفريقية المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة بالتوازى مع تطوير البنية التحتية بها، مما يعنى التمهيد لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح "الهريدى"، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد، وملف أفريقيا الشغل الشاغل له، فقد قام بزيارات إلى دول أفريقية عدة، ووقعت مصر على اتفاقيات مع دول القارة السمراء، لأنها العمق الإستراتيجى لمصر وزاد الاهتمام بالقارة السمراء، وروجت مصر للاستثمار فى إفريقيا.

وقال رئيس حزب حماة الوطن، إن مصر عقدت لقاءات ومؤتمرات مشتركة مع دول كبرى تحت عنوان أفريقيا، وأصبح هناك اهتماما دوليا بالاستثمار فى إفريقيا، نتيجة الجهد المصرى فى دعم إفريقيا، واليوم خلال كلمته بالمنتدى أكد الرئيس السيسى أن التحديات التى فرضتها جائحة كوررنا وتبعاتها لن تثنينا عن النهوض بأجندتنا الإفريقية وإعادة البناء، وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقى 2063.