التعليم: 97.53% نسبة حضور طلبة خامسة ابتدائى لامتحان اليوم.. ولم نرصد شكاوى

جدة - نرمين السيد - ‎وقالت وزارة التربية والتعليم، فى بيان لها، عبر موقع فيسبوك، أن نسبة حضور الطلاب للامتحان بلغت 97.53%، من إجمالى 2.115.581 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

‎وأوضحت أنها لم ترصد أى شكاوى بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.