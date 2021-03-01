جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة التربية والتعليم، فى بيان لها، عبر موقع فيسبوك، أن نسبة حضور الطلاب للامتحان بلغت 97.53%، من إجمالى 2.115.581 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أنها لم ترصد أى شكاوى بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم: 97.53% نسبة حضور طلبة خامسة ابتدائى لامتحان اليوم.. ولم نرصد شكاوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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