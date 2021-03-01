أندريه زكى يشكر الرئيس السيسى على قرار تشكيل هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

جدة - نرمين السيد - أرسل الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الإثنين، برقية شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد إصداره القرار الجمهورى رقم 81 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية.





وجاء فى نص البرقية: "بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وجميع كنائسنا التابعة للطائفة الإنجيلية، يسعدنى أن أعرب عن خالص التقدير لسيادتكم لكل ما تقومون به من مجهودات فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر". وتابع: "قد بات واضحًا للجميع مواقفكم الداعمة للعيش المشترك، ومجهوداتكم الكبيرة فى تحقيق دولة المواطنة على أرض الواقع. نصلى دائمًا لبلادنا العزيزة لدوام التقدم والازدهار". ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفتين الكاثوليكية والإنجيلية. وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن فلسفة القانون تهدف إلى ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كلها فى إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها.

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