علاء عابد يبحث دور وزارة الاتصالات فى دعم خدمات النقل

جدة - نرمين السيد - عقدت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، لدراسة الموضوعات التى تخص اللجنة فى البيان الذى ألقاه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الأحد 7 من فبراير سنة 2021.





وتسائل النائب علاء عابد عن دور وزارة الاتصالات فى تفعيل قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وأيضا دور الوزارة فى ميكنة الخدمات المتعلقة بكافة قطاعات النقل وبخاصة النقل السككى (سكة حديد – مترو أنفاق) والموانئ البحرية والبرية والجافة.

وأيضا ما مدى تنفيذ البروتوكول بين الوزارتين النقل والاتصالات على أرض الواقع المتعلق بالأتى:

- تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام النظم التكنولوجية فى تطوير منظومة النقل.

-التخطيط السليم لإنشاء وإدارة وصيانة منظومة النقل.

-تحسين مستوى الخدمة والحركة والتنقل فى شبكات النقل، وتحسين مستوى السلامة المرورية والحد من الإزدحامات والحوادث المرورية، ودعم التخطيط ودعم اتخاذ القرار وأيضا دور وزارة الاتصالات فى إنشاء وتفعيل المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود، التى تنشئها وزارة المالية والتى سوف تسهم فى تسهيل الإجراءات الجمركية داخل الموانئ المصرية.

ومن جانبة قال السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه لا يوجد فصل بين الجهاز القومى وما يتم من أعمال بوزارة النقل، مؤكدا أن الجهاز عمل فى اتجاهات عدة على الطرق من خلال التغطية بشبكات المحمول والسلامة العامة التابعة للجهاز، لافتا إلى أنه تم اطلاق 78 طريقا ضمن المشروع القومى على ثلاثة مراحل حيث شملت المرحلة الأولى تغطية 18 طريق وننفذ حاليا طريقين وننتظر انشاء البنية التحتية.

والمرحلة الثانية تم تنفيذ 26 طريقا تم الانتهاء منهم، و2 جارى العمل بهم، والمرحلة الثالثة، تم الانتهاء من 11 طريقا وجارى الانتهاء من طريقين، لافتا أن شبكات الفيبر فى جميع الطرق ضمن خطة الدولة.

ومن جانبة تسال النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، عن منظومة سلامة الطرق حاليا تلبى طموحتنا، لافتا أن المنافذ الجمركية تحتاج إلى تعميم نظام الرقمنة مثل ميناء دمياط.



ومن جانبه أكد علاء عابد، أن اللجنة تحترم جميع العاملين بوزارة الإتصالات، ونؤكد على التعاون التام بين اللجنة ووزارة الاتصالات بجميع قطاعاتها، ونؤكد على التعاون مع الاتصالات والبريد بداية من الوزير وصولا لأصغر عامل.



ومن جانبه قال سيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إننا نسعى فى التجارة الإليكترونية للتأكيد على الأمان والحفاظ على حق العميل، ومعنا كافة الجهات بما فيها جهاز حماية المستهلك ويتم حاليا التوسع فى الخدمات وفتحنا الباب لتقديم خدمات مصر الرقمية.