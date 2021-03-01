علاء عابد يبحث دور وزارة الاتصالات فى دعم خدمات النقل

وتسائل النائب علاء عابد عن دور وزارة الاتصالات فى تفعيل قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وأيضا دور الوزارة فى ميكنة الخدمات المتعلقة بكافة قطاعات النقل وبخاصة النقل السككى (سكة حديد – مترو أنفاق) والموانئ البحرية والبرية والجافة.
وأيضا ما مدى تنفيذ البروتوكول بين الوزارتين النقل والاتصالات على أرض الواقع المتعلق بالأتى:
- تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام النظم التكنولوجية فى تطوير منظومة النقل.
-التخطيط السليم لإنشاء وإدارة وصيانة منظومة النقل.
-تحسين مستوى الخدمة والحركة والتنقل فى شبكات النقل، وتحسين مستوى السلامة المرورية والحد من الإزدحامات والحوادث المرورية، ودعم التخطيط ودعم اتخاذ القرار وأيضا دور وزارة الاتصالات فى إنشاء وتفعيل المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود، التى تنشئها وزارة المالية والتى سوف تسهم فى تسهيل الإجراءات الجمركية داخل الموانئ المصرية.
ومن جانبة قال السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه لا يوجد فصل بين الجهاز القومى وما يتم من أعمال بوزارة النقل، مؤكدا أن الجهاز عمل فى اتجاهات عدة على الطرق من خلال التغطية بشبكات المحمول والسلامة العامة التابعة للجهاز، لافتا إلى أنه تم اطلاق 78 طريقا ضمن المشروع القومى على ثلاثة مراحل حيث شملت المرحلة الأولى تغطية 18 طريق وننفذ حاليا طريقين وننتظر انشاء البنية التحتية.
والمرحلة الثانية تم تنفيذ 26 طريقا تم الانتهاء منهم، و2 جارى العمل بهم، والمرحلة الثالثة، تم الانتهاء من 11 طريقا وجارى الانتهاء من طريقين، لافتا أن شبكات الفيبر فى جميع الطرق ضمن خطة الدولة.
ومن جانبة تسال النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، عن منظومة سلامة الطرق حاليا تلبى طموحتنا، لافتا أن المنافذ الجمركية تحتاج إلى تعميم نظام الرقمنة مثل ميناء دمياط.
ومن جانبه أكد علاء عابد، أن اللجنة تحترم جميع العاملين بوزارة الإتصالات، ونؤكد على التعاون التام بين اللجنة ووزارة الاتصالات بجميع قطاعاتها، ونؤكد على التعاون مع الاتصالات والبريد بداية من الوزير وصولا لأصغر عامل.
ومن جانبه قال سيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إننا نسعى فى التجارة الإليكترونية للتأكيد على الأمان والحفاظ على حق العميل، ومعنا كافة الجهات بما فيها جهاز حماية المستهلك ويتم حاليا التوسع فى الخدمات وفتحنا الباب لتقديم خدمات مصر الرقمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علاء عابد يبحث دور وزارة الاتصالات فى دعم خدمات النقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.