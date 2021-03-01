وزيرة الصحة توجه بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع إحدى الشركات الإنشائية بديوان عام الوزارة، لمتابعة مستجدات مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، فى إطار خطة الوزارة لتطوير تلك المستشفيات لتقديم جميع الخدمات الطبية، والتعامل مع الأمراض الوبائية بما فيها فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك بحضور اللواء وائل الساعى مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية، ومحمد عبدالمقصود معاون وزير الصحة والسكان لشؤون الأمانة العامة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بالإسراع فى معدلات تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية والانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية بتلك المستشفيات، والتى بلغت معدلات الإنجاز بها 83%. وأضاف مجاهد، أن الوزيرة شددت على الحفاظ على استمرار تقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات، بالتوازى مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية فى تلك المستشفيات لحين الانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن وتسليمها. وأكد أهمية دور مستشفيات الحميات والصدر خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، من خلال استقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا وتقديم خدمات الفحص والتشخيص والعلاج، وذلك باعتبارها حائط الصد الأول للأمراض المعدية التى تعرضت لها البلاد خلال عقود طويلة مضت وحتى الآن.

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