أساقفة أمريكا وكندا يصلون القاهرة للمشاركة فى جلسات المجمع المقدس

جدة - نرمين السيد - وصل الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس وهاواى وجنوب كاليفورنيا، والأنبا إبراهام والأنبا كيرلس الأساقفة العموميون فى أمريكا، مساء اليوم الإثنين، إلى القاهرة، ليكتمل حضور أساقفة أمريكا الشمالية وكندا للمشاركة فى فعاليات المجمع المقدس التى بدأت اليوم.





ويستمر المجمع، فى أعماله حتى الخميس المقبل، ومن المتوقع أن يشارك أساقفة أمريكا وكندا فى رسومات الأساقفة الجدد، ومن بينهم رسامة أسقف عام بأمريكا القمص زوسيما المحرقى. كما سيشاركون يوم 8 مارس، فى صلوات القداس الإلهى لذكرى انتقال الأنبا صرابامون رئيس دير الأنبا بيشوى، وقداس اليوبيل الذهبى لرحيل للبابا كيرلس السادس يوم 9 مارس.

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