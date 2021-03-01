عاجل|تنسيقية الأحزاب: نثمن دعوة الرئيس لحوار حول تعديلات الشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - تقدم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسى النواب والشيوخ، بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوجيهه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، المتعلق بتعديل قانون الشهر العقارى وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى.





وثمن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى بيان، اليوم الإثنين، دعوة الرئيس لإقامة حوار مجتمعى حقيقى يهدف لتقديم أطروحات جادة بخصوص منظومة تسجيل الثروة العقارية المصرية من خلال إجراءات إدارية سلسة، ومن خلال رسوم تراعى تحقيق العدالة الإجتماعية. وأكدوا أن مواقف الرئيس دائما داعمه للمواطن المصرى الذى تحمل بصدق ووطنية إجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى أعاد الاقتصاد المصرى للطريق الصحيح. وتعهد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن يبقوا دائما صوت الوطن والمواطنين. كان نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أصدروا بيانا أعلنوا فيه مطالبتهم بعقد حوار مجتمعى حول تطبيق القانون فى بيانهم رقم 186 لسنة 2020 المتعلق بتعديل قانون الشهر العقارى.

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