بعد إطلاقه بدقائق.. هاشتاج شكرا ياريس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - تصدر هاشتاج "شكرا ياريس"، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد دقائق من إطلاق الإعلامى أحمد موسى له، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتأجيل تعديلات قانون الشهر العقارى لمدة عامين.





وعرض موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد" مساء الإثنين، مجموعة من تعليقات المواطنين على الهاشتاج. وقال موسى: "مش هنوفى هذا الرجل حقه فى انحيازه للشعب، شكرا ياريس هاشتاجنا تريند رقم 1 على تويتر".

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